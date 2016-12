El ejemplo que nos queda

Juan Diego Dominguez Duran – [email protected]

Dicen que nuestro país funciona en meritocracia. Yo no me creo mucho, así exista el Instituto Nacional de la Meritocracia. De hecho, me pregunto cómo serían seleccionados sus miembros. No sé si nuestro problema con la meritocracia es que no entendimos bien el concepto, o acaso el “hacer méritos” es muy amplio.

En este mundo tan voraz y afanoso, se puede considerar un mérito el saber relacionarse. Y hay pruebas fehacientes que puede ser bastante efectivo. Puedo tomarme los tragos y pasar vergüenza nacional, obviando incluso que me grabaran, si sé que hago una llamada y de pronto investigaran a quien grabó el video y no mi actitud de mafiosa.

Este no es exactamente el mejor ejemplo que nos queda a los jóvenes. Por definición la meritocracia se relaciona con talento, merecimiento, virtud, educación o competencia. Es decir méritos es aquello que se consigue con esfuerzo y talento. Lamer las suelas de poderosos no tiene ningún mérito, aunque algunos tengan mucho talento para eso.

Hay que distinguir bien entre meritocracia y palancocracia. No saber diferenciarlos puede llevarnos a confundir un oportunista de alguien que tiene talento y se esfuerza. (O)