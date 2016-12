Comerciantes piden a Cabrera que se ablande

Periodista de verdad

A menudo se dice que el periodismo anula al literato. No es verdad. No digáis que el periodismo literato no existe, quienes tal cosa dicen son, sin duda, periodistas fracasados. Son esos periodistas cuya graciosa zoología prospera en Ecuador y en América y que se encierran en algún diario grande para tocarse el bombo mutuamente, […]