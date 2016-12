Bauza recomienda DT

El ejemplo que nos queda

Juan Diego Dominguez Duran – [email protected] Dicen que nuestro país funciona en meritocracia. Yo no me creo mucho, así exista el Instituto Nacional de la Meritocracia. De hecho, me pregunto cómo serían seleccionados sus miembros. No sé si nuestro problema con la meritocracia es que no entendimos bien el concepto, o acaso el “hacer méritos” […]