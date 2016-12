‘Rafa’ debería renunciar

GAZAPADAS

En la conscripción, mi mayor Vela me enseñó que ante una burrada grandota de un sobordinado, paga el pato el superior, por mala supervisión, por mala dirección, por descuido o porque es moralmente responsable de lo que pase y deje de pasar con su personal. Lo mismo debería ocurrir en el estado: ante un acto de corrupción flagrante y fragante a podrido como el de Petroecuador, el Presidente de la República debería renunciar y dejaría así salvada su honra y la ética de su régimen.

El mejor ejemplo de esto lo dio el presidente Luis Cordero, en 1895. Queriendo Chile vender un barco militar a Japón, en guerra con China, no podía hacerlo directamente pues se había declarado neutral en ese conflicto. Necesitó que un tercer país le preste su bandera para ponerla en su barco y simular la venta del buque vía un falso intermediario. A eso se prestó el gobernador de Guayaquil y cuando la maña fue descubierta, se acusó al presidente Cordero de haber “vendido la bandera”.

Se levantó un huracán de odios y venganzas contra él y, a pesar de ser inocente, Cordero renunció. Pero no ha sido de este nivel la conciencia de Rafael Correa y su séquito, que se mantienen en los cargos a pesar de los gordos negociados denunciados contra altísimos funcionarios petroleros.

Cuando un ministro como don Pareja peca de esa manera, así como mi mayor castigó con arresto a mi sargento por permitir un recluta borracho bajo su mando, el presidente debería asumir las consecuencias políticas y debería aguantarse la sanción e irse, pues significa que no controló, que no verificó, que no estuvo al tanto de lo que pasa en el gobierno a su comando y por tanto, tiene una responsabilidad política en la falta cometida, tanto por no ver lo que pasaba, como por confiar en quien no debía.

Obrando en consecuencia, ‘Rafico’ debería renunciar pero su talla política no da… por lo visto, para tanto. El pueblo tiene la palabra en las urnas y relevar a Alianza País del mando. (O)

Ángel Vera