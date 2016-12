“Se debe ampliar la pista de bicicross”

La azuaya Juliana Cárdenas, luego de ubicarse en segundo lugar de la carrera de BMX, dijo que si bien la Federación Deportiva del Azuay y el Ministerio del Deporte les ha apoyado en los Juegos Nacionales de Menores, falta todavía por hacer algunos cambios, entre ellos el mejoramiento de la pista de bicicross donde los deportistas entrenan.

“Quise ganar en mi propia pista, no estoy muy contenta con la medalla de plata, pero me enfrenté a Romina Miranda y ella me superó. No pongo excusa la pista, pero se debería ampliarla porque ya es muy corta para los entrenamientos”, dijo Cárdenas.

La atleta azuaya, a pesar de los resultados, sabe que la pista es fundamental, pero “hay que buscar otras alternativas”. Y así lo ha hecho. Juliana, antes de empezar su entrenamiento a las cinco de la tarde, hace ciclismo de pista para mejorar su rendimiento.

“En los próximos juegos voy a ganar la medalla de oro, para eso debo seguir entrenando, ser constante y sacrificar algunas cosas. Creo que es la única manera de lograr algo. Quiero estar en las olimpiadas y ser campeona del mundo”, dijo. (AWM) (D)