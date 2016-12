Periodista de verdad

A menudo se dice que el periodismo anula al literato. No es verdad. No digáis que el periodismo literato no existe, quienes tal cosa dicen son, sin duda, periodistas fracasados. Son esos periodistas cuya graciosa zoología prospera en Ecuador y en América y que se encierran en algún diario grande para tocarse el bombo mutuamente, criticando el talento de los demás con la pluma de escribir…El periodismo no anula al literato. Le da mayores sutilezas. Le amplia los horizontes. El progreso, repito, cambia los paladares. Trasforma las costumbres. Muda los trajes. Higieniza…si ahora no se vende tanto libro como antiguamente se vendían, no es porque el público sea más imbécil que entonces.

Antes se leían los libros. Muy bien. Ahora se leen diarios, que a veces dicen y enseñan más que muchos libros… cualquier periodista moderno -si es que tiene talento de escritor- os puede escribir una buena novela. En cambio no todos los novelistas aunque tengan talento os pueden escribir un buen artículo que entretenga, instruya y deleite, aunque no diga nada…De ahí que en el Ecuador los mejores literatos se hayan trasformado en periodistas . Y si escriben, son novelas de una columna y media. (O)

Leónidas Márquez Palacios

