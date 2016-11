Un antes y un después

Cuando se dio la revolución cubana entre 1953 y 1959, nadie sabría que las páginas de dicho país llegarían a ser lo que son hoy, y es difícil poner todo en una balanza cuando su máximo representante falleció y un halo de incertidumbre cubre a todo un país.

Hablar de Fidel Castro es hablar de las dos caras de la moneda, un líder y a la vez un dictador y los calificativos quedan a consideración de muchos factores que envuelven a este líder. Mi posición en este tema será la de un simple analista porque tomar partido a cerca de una de las dos posturas es ser inconsecuente conmigo mismo.

El legado de Fidel no puede verse de la noche a la mañana, tanto a favor como en contra, hay que ver el paso que dará Cuba a partir de este momento porque es en este punto de quiebre que puede decir que comienza el antes y después para el país caribeño.

Más allá de la postura política, un breve pensamiento me sigue y es la reacción de algunos cuando se enteraron de su muerte, creo que el respeto o la falta del mismo fue la clave y eso evidencia el trabajo que hay que desarrollar sobre el humano, no sobre la ideología, hay que forjar al hombre y no a ningún tipo de credo, porque la alegría por una muerte da mucho para reflexionar. (O)

José Solórzano