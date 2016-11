Kardashians fuera del aire

El robo a mano armada que sufrió Kim Kardashian en París y la reciente hospitalización de Kanye West, hicieron que los productores del reality show Keeping Up With The Kardashians decidieran no reanudar la filmación este año.

De acuerdo con el sitio TMZ, los productores tienen suficiente material para la serie, pero el plan de filmar durante las fiestas de Navidad no será posible. El show que llevó a la fama a la familia Kardashian, no se seguirá filmando, aunque posiblemente sea por más tiempo.