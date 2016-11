No entendemos de leyendas

Juan Diego Domínguez Duran – [email protected]

Recién cuando alguien deja de existir, nos preguntamos y valoramos su paso por el mundo. Los jóvenes, felizmente no vivimos la época de conflictos que forjaban leyendas; y como no vivimos la etapa cruel de la historia, banalmente usamos términos como “dictaduras” o “tiranías” con una simpleza que ofende. Seguramente es por esto, que no comprendemos figuras como la de Fidel.

Son épocas distintas. Pepe Mujica, en su carta de despedida a Fidel, dice que el mundo que encaramos hoy es el mundo de las tarjetas de crédito y vidas consumidas, para la cual no hay guerrilla posible. No ha existido figura similar a Fidel en los últimos tiempos. A los personajes revolucionarios de hoy se les pone atención, aplaude, y al final del día se vuelve a la vida rutinaria. Personajes como Fidel dejan un legado. Dejan un país sin analfabetismo, con el mejor sistema de salud, o el mejor sistema educativo del continente.

Hoy pensamos que libertad es cambiar de teléfono al nuevo modelo, o tener la casa más grande del barrio. Desde Cuba, nos mandan el mensaje que la verdadera libertad se alcanza solamente cuando se garantizan los derechos fundamentales de las personas. (O)