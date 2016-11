Pilar Sordo en Cuenca

Salvador Pesántez

A inicios del milenio, cuando irrumpió con fuerza la tendencia de defender a la mujer con la doctrina del feminismo, movimiento social que demanda la igualdad de género y el reconocimiento para el “sexo débil”, de capacidades y derechos que atávicamente fueron reservados para los varones, entró en el debate una talentosa y ponderada mujer que, tras sesudas investigaciones sociales, iluminó con resultados de sus observaciones y atizó con su pensamiento el rol de varones y mujeres y elogió la diferencia… Y también el complemento.

Sin siquiera conocer los conceptos de igualdad y equidad, propusieron que varones y mujeres sean iguales, en todo. Inclusive llegaron afrentar el idioma de Cervantes al querer eliminar el genérico; efectivamente, se pretendió echar por ristre el participio, sin advertir que en castellano existen participios activos como derivados de los tiempos verbales: cantante, dibujante, existente, comerciante… El participio activo del verbo ser es “ente”, que significa el que tiene identidad o el que es: estudiante (no estudianta), paciente (no pacienta), residente (no residenta), corazón ardiente (no corazón ardienta)…

Fueron por “conquistar” la igualdad al punto de que atolondradas asambleítas propusieron el “derecho a la repetición”, esté o no en condiciones su compañero. Si no fue por la orden de callarse dispuesta por su amo –no “ama”, se supone– quién sabe a dónde hubiésemos llegado. Por aquélla época de vacas locas, anoté: corrupto no sólo es la persona que se deja corromper con dinero o regalos, sino también aquel que actúa con perversión a ciertas normas educativas, sociales y culturales.

Felizmente surgieron mujeres inteligentes que replantearon la discusión, situando con racionalidad, emoción e intuición los patrones conductuales con respecto de su naturaleza. (O)