Niños trabajadores, un zapato sucio, una oportunidad

Están casi todos los días en el Parque Calderón. Caminan sin llamar la atención porque si los atrapan tienen que dar explicaciones, y lo que menos quieren es eso: explicar el porqué. No hay manera de acercase si no es con los zapatos sucios o con una moneda, sin embargo es preferible la primera opción ya que se necesita confianza para que hablen.

-¿Desde qué hora estás en la calle?

-Todo el día. Toda la noche. La calle es mi hogar y mi trabajo- dice Mario, un niño que tiene diez años, y vuelve a hablar cuando termina de sacar brillo a mi zapato negro- Ya está.

Me cobra cincuenta centavos, los guarda en su cajita sucia como su cara y se va: pregunta a los que están sentados en las bancas si quieren que él les lustre los zapatos. Todos dicen no, y luego se pierde.

Los niños lustrabotas, por lo general, siempre están solos. Solo cuando no hay muchos clientes se juntan y conversan de lo que harán cuando sean grandes: irse lejos. Quieren conocer otros países y ganar dinero para ayudar a su familia.

-¿Por qué trabajas?

-Porque somos pobres. Yo salgo de la escuela y de una me cambio de ropa. Casi siempre vengo al Parque Calderón porque aquí hay señores de terno o señores bien vestidos. Algunas veces camino por el centro, pero no hay muchos a quien lustrar-dice Juanito.

-¿Alguno de tus familiares es lustrabotas?

-No, solo yo. Mi ñaño, que ya tiene quince años-dice como si su hermano tuviera cuarenta-trabaja en un mecánica. Todos tenemos que trabajar para ayudar a mi mami.

Le pregunto a Juanito si puede acompañarle hacia donde vaya. Me mira y duda.

-Voy a ir al Parque Paraíso, pero bueno…

Mientras caminamos ya no me habla, y si lo hace son con monosílabas: sabe que quiero información; sin embargo no dirá nada más. Llegamos al parque y nos detenemos. En las canchas un hombre juega al fútbol con su hijo. Juanito los mira. Él también quisiera estar allí, pero no puede porque debe trabajar. (AWM) (I)