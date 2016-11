“A veces he pensado hasta en quitarme la vida”

La violencia intrafamiliar es un problema latente que no se ha podido erradicar.

Al conversar con “Carmen”, nombre protegido, noté que sus ojos ocultaban algo más de lo que me contaba; sin embargo, con su relato fue suficiente para evidenciar que la violencia intrafamiliar persiste en la ciudad.

Tiene cuatro hijos y 10 años de matrimonio, tiempo que, a decir de ella, hasido “fatal”, debido a que pocas han sido las veces en que han permanecido sin discutir y agredirse.

“El rato menos pensado le coge por darme unas golpizas…, pero es más cuando llega tomado, al comienzo no era así, pero después de un año de casados, cuando ya mi primer hijo estaba de dos años, empezó a maltratarme”, dijo.

Según Carmen, algunas de las peleas eran sin motivos, “a veces he pensado hasta en quitarme la vida, pero si no lo he hecho es por mis hijos, a mi no me importa salir a trabajar lavando ropa, porque eso me sirve para darles de comer, hay veces en que mi esposo toma una semana entera y no tengo cómo hacer con mis hijos, por suerte hay vecinas que me ayudan”.

Respecto al por qué no se divorcia, Carmen, con los ojos de “cristal”, admite que no tiene el valor de hacerlo por temor a su esposo.

Varios son los casos como este, que no sólo son maltratos físicos sino psicológicos. Cabe resaltar que, es víctima de violencia intrafamiliar, cualquier persona considerada cónyuge del agresor o que conviva o haya convivido de alguna manera con él. (MAA) (I)

Concejala Carolina Martínez

-1246 mujeres fueron víctimas de violencia intrafamiliar en el 2016.

– El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se celebra cada 25 de noviembre.

-Reforma al COIP fue presentada a la Asamblea.