¿Quiénes van a la Asamblea?

Juan Diego Domínguez Durán

Resulta vergonzoso, ahora que se acercan las elecciones, ver la lista de candidatos a la Asamblea Nacional. Es molestoso ver a tanta gente improvisada en estas listas; pero ¿qué esperábamos? En un país que desayuna farándula, almuerza realities y cena novelas: ¿esperábamos que la gente se vaya a dormir filosofando como Platón?

Es molestoso no porque no puedan. En democracia, cualquier ciudadano tiene derechos políticos para acceder a cualquier puesto. Pero seguramente ciertas personas decidieron ir al gimnasio en la clase que se enseñaba que los derechos generan obligaciones. Mi derecho es postularme a elecciones, mi obligación cívica es prepararme –no necesariamente en lo académico- para ello.

¿A quién no le gustaría servir a su país? Mucho más si hay un jugoso sueldo de por medio; no obstante, servir al país es cosa seria, se necesita más que buena voluntad. Para crear, discutir y legislar se necesita conocimiento de los problemas sociales primero, y segundo, un mínimo de procedimiento legislativo. Cosas que no se aprenden en el gimnasio, ni en un set de televisión saltando obstáculos, ni tampoco en la Universidad. Dicen que el primer acto de corrupción que un funcionario público puede realizar, es el aceptar un cargo por el cual no está capacitado para realizarlo.

La Asamblea no es una reunión de intelectuales porque las soluciones a los problemas sociales no siempre están en libros de economía o derecho como muchos piensan. Por eso no habrá examen ni nivel académico como requisito, puesto que la honestidad, la experiencia y la voluntad de servicio no son cuantificables.

Los jueces aquí somos nosotros, los mandantes. El ser famoso de la televisión o el ser PhD no garantizan absolutamente nada. Aprovechemos esta molestia para fijarnos en las propuestas y las hojas de vida porque a Ecuador le hace falta gente que busque servir y no servirse en la política.