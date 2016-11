Tranvía reemplazaría la línea 100, la que saldría de circulación

Futuros Gobernantes

Martín Burbano de Lara Pérez Estamos a días del tan esperado proceso electoral para elegir nuevo Presidente de la República y nuevos Asambleístas. Se visualiza una pugna de poderes, principalmente políticos y económicos, que luchan por hacerse “dueños” de un cargo público. En lo personal, me ha decepcionado tanto la política nacional que no he […]