Las elecciones, la oportunidad

José Solórzano

Estamos cerca del que es quizá uno de los más grandes acontecimientos políticos de los últimos tiempos dentro de nuestro país, pero el tema central es si como ciudadanía estamos a la altura del evento, es decir dispuestos a debatir, diferir y construir sin fanatismos.

La coyuntura actual exige mucho de parte de los ciudadanos, pues nuestra madurez es la que se pone a prueba porque podremos defender argumentos, lineamientos y propuestas a la altura de las circunstancias y no caer en el insulto, en la vociferación y menos en nuestras redes sociales y peor aún con nuestros familiares.

A veces en esta parte del mundo la exacerbación de los ánimos en algunos contextos es muy común, pero estamos a tiempo de defender lo que realmente importa, a nuestra familia y amigos a cuidar de esos lazos que van mucho más allá de un proceso electoral y están (a mí entender) sobre aspectos como las diferencias de índole política.

Amigo lector, le invito a dejar de lado el color, el número, el candidato y pensar más bien en ser mejores ciudadanos, hacer lo necesario por criar hijos que sean mejores ciudadanos y más comprometidos con el verdadero cambio social, pues como dice el humorista norteamericano George Carlin: “Los políticos no caen del cielo: vienen de nosotros, son producto de nuestro propio sistema”.

Mejorar el debate es un deber y un compromiso, diferencias siempre existirán pero lo que va a importar es nuestra reacción ante ellas, eso habla más de nosotros. Ésta es quizá la oportunidad más grande que tenemos como ciudadanos para demostrar que se puede abandonar la visceralidad y construir ciudadanía comprometida de manera real con su entorno.

Si queremos mejores políticos, seamos mejores ciudadanos; respetemos los semáforos, cobremos la tarifa que marca el taxímetro, no lancemos basura a la calle, etc. Estemos a la altura de este reto y no dejemos que una elecciones quebranten lazos más importantes, si no gana el candidato de su preferencia no es el fin del mundo, la política es cíclica por ello todos los movimientos o partidos políticos en un determinado momento serán oposición o estarán en el poder y nuestro deber es ser críticos constructivos de estos procesos sin importar la orilla en la que se esté. (O)