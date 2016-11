Fin de temporada, etapa de definiciones

Juan Pablo Campoverde

Se acerca el cierre del año, llega la etapa de las definiciones, la consecución de objetivos, el análisis de la temporada.

Seguramente en estos días, los clubes de futbol que cuentan con presupuestos correctamente financiados y con los recursos económicos necesarios para negociar ahora, habrán asegurado a jugadores destacados en este 2016. Ya se escuchó, el interés de Barcelona por Walter Chalá del Cuenca, incluso desde Guayaquil, se daba por hecho la negociación del buen delantero del Chota, situación que fue desmentida por el agente Luis Aguerre.

¿Y en el Cuenca? El Expreso Austral cuenta con una nómina interesante de jugadores que tienen contrato extendido, es decir por uno, dos y hasta tres años más. Hace un par de semanas aseguró a Marco Mosquera, jugador que ha demostrado eficiencia y técnica en su juego; se trata, sin duda, de una muy buena contratacion para los próximos años (2).

Los extranjeros argentinos Ezequiel Filipetto, Juan Pablo Segovia y Raúl Becerra han tenido, hasta ahora, un buen año. Según el representante de Segovia, es poco o casi nada probable, que el zaguero continúe en el Cuenca. En el caso de Filipetto y el goleador Becerra, hay conversaciones pero no concreciones.

Deportivo Cuenca va a participar en un evento internacional. Si no es la Libertadores, será la Sudamericana y por esta razón, es muy necesario que que se refuerce adecuadamente para encarar dos torneos con visión no sólo participativa, sino competitiva.

Está claro que el presupuesto 2017 del club será limitado, austero, pero urge y es necesaria una mayor gestión dirigencial para concretar la continuidad de los “ratificables” y reforzar a la base del equipo con algunos jugadores en puestos clave.

Está demostrado que, si se escogen futbolistas con criterio y profundo análisis, se puede estructurar una buena plantilla con recursos económicos limitados. La tarea no es fácil, pero habrá que hacerla. (O)