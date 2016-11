Algunas calles de Cuenca están en condiciones deplorables

Huecos, polvo y tráfico. Tres palabras que identifican a una gran parte del sur de Cuenca. Empezando por lo que será la parada del tranvía, atravesando su construcción inconclusa y abandonada, hasta la avenida de las Américas y las calles que lo colindan, es visible el mal estado de la infraestructura y la vialidad.

“Tragamos polvo, no tenemos aceras, ha aumentado el flujo vehicular porque hay zonas que se están poblando, y nadie hace nada. Estamos en crisis, dicen, pero la burocracia no. Ellos no. ”, dice una mujer que no quiere decir su nombre mientras espera el bus en el barrio Manuel Arturo Cisneros, en donde sus calles son de tierra.

Con la tierra seca se levanta polvo, con la lluvia se convierte en lodo. Las piedras se acumulan en los canales improvisados. Y los moradores de este barrio ubicado entre Misicata y la vía vieja a Baños solo pueden quejarse, aun cuando saben que no tendrán una respuesta si ellos no se juntan y piden al Municipio de Cuenca que haga algo al respecto.

“También es nuestra responsabilidad pedir de frente, hablar con el alcalde que parece que está preocupado en otra cosa. Pero ellos deberían tener la delicadeza de saber cuáles son las necesidades de todos los cuencanos. No esperar a que les contemos lo que pasa, para eso los escogimos, para que resuelvan nuestros problemas”, dice Félix Mejía.

Con el crecimiento demográfico, ciertos espacios del sur se han ido poblando poco a poco, lo que ha provocado que el transporte público y privado aumente, y esto a su vez ha ocasionado que las vías en óptimo estado sean necesarias y urgentes.

“Vienen, rellenan los huecos, aplanan un poco y se van. No puedes hacer eso cuando sabes que una calle es transitada. No te va a durar nada el trabajo. Acá somos cómodos, hacemos lo más fácil, ponemos una pantalla y listo. Se hizo la obra. Las vías de Cuenca dan vergüenza. Y eso, supuestamente, es culpa de la construcción del tranvía. Para todo tenemos excusa”, opinó Marco López. (AWM) (I)