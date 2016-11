Robert Redford anuncia su retiro

El actor Robert Redford, 80 años, declaró en una entrevista al Walker Art Center, que está cansado por su trabajo como actor por lo que una vez que presente los últimos dos proyectos en los que se ha involucrado se despedirá de esta labor y comenzará a dirigir películas.

El actor agregó:

“Me cansa actuar. Soy impaciente y cada vez me es más difícil sentarme y esperar toma tras toma. Dibujar me daría ahora más satisfacción por no depender de nadie, tan solo yo, tal como solía”. (labotana.com) (E)