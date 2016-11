Madre de discapacitado, preocupada por su desaparición

La última vez que vieron al menor fue en el parque de San Blas, mientras jugaba con otros niños, desde ese día no se sabe nada de él.

Betty Peláez, madre del adolescente Joseph Aarón P. G. de 15 años, quien se encuentra desaparecido desde el pasado sábado 5 de noviembre, está desesperada, ya que no sabe nada de su hijo, ella ha recorrido diferentes sectores y calles de la ciudad para poder obtener alguna pista o alguien que le brinde información sobre el paradero de su hijo.

Muy triste comentó: “el día en que desapareció mi hijo, me pidió permiso para ir a comprar en un centro comercial que está cerca de nuestra casa, nosotros vivimos por el sector del parque San Blas, cuando él me dijo eso yo le dije que vaya pero que regrese pronto que tenemos que salir a hacer otras diligencias, eso pasó a la 13:30, como era inquieto le estuve esperando, salí a verle y unos vecinos me dijeron que lo habían visto jugando con otros niños en el parque, después fui a buscarle pero los otros menores con los que estaba se habían ido a sus casas pero mi hijo no estaba por ningún lado, ese día fue la última vez que lo vi”.

“Estoy preocupada y necesito que la Policía agilite las investigaciones para que me puedan ayudar a ubicar a mi hijo, él tiene discapacidad intelectual leve, pero sí conocía muy bien las calles del sector donde vivimos y el número de teléfono, no se ha comunicado para nada y eso me tiene intranquila, la verdad no se si algo malo le paso, no puedo dormir de la angustia”, agregó la madre.

La mamá del menor dijo que ellos son oriundos de Machala, y que habitan en Cuenca cerca de diez años, por lo que el adolescente conoce cómo llegar a su casa. También dijo que Joseph no estaba estudiando por el momento, pero se encontraba aprendiendo electrónica pues le gusta mucho esta actividad.

Ahora ella pide que las personas que hayan visto a su hijo o sepan alguna información comunicarse de a los teléfonos 4110801- 995431704.

Características del menor

El adolescente tiene cabello castaño lacio, ojos pardos, tez blanca, 1.65 de estatura, de contextura delgada y con discapacidad intelectual leve.

Han transcurrido 11 días de su desaparición. (SPB) (I)