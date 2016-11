Los valores se aprenden en el hogar

Nancy Negrete Martínez

En varios lugares se replican las palabras de reflexión de José Mujica (ex presidente de Uruguay entre 2010 y 2015) que se refieren a la Escuela para Padres:

“En la casa se aprende: a saludar, dar las gracias, ser limpio, ser honesto, ser puntual, ser correcto, hablar bien, no decir groserías, respetar a los semejantes, ser solidarios, comer con la boca cerrada, no robar, no mentir, cuidar la propiedad y la propiedad ajena, ser organizado.

En la escuela se aprende: matemáticas, castellano, ciencias, estudios sociales, inglés, geometría y se refuerzan los valores que padres y madres han inculcado a sus hijos”… “No le pidamos al docente que arregle los agujeros que hay en el hogar”.

Cuando los valores sociopersonales no están afianzados en el individuo se acarrean problemas de convivencia, no solamente en los establecimientos educativos sino también dentro del ámbito familiar; de allí que la educación en valores sigue siendo uno de los retos más importantes de la sociedad actual.

Se dice que el carácter es parte de la personalidad, lo puedo modelar pero no lo puedo cambiar; en cambio, la conducta es aprendida y está regulada por determinadas normas y por el mismo entorno. Desde este punto de vista, los valores pasan a ser propios de la cultura y la ausencia de valores es en sí mismo ya es un nivel (cuyo resultado es la conducta antisocial).

Por tanto, los valores dependen de la cultura y del nivel de desarrollo del ser humano, sin embargo, es posible inculcar ciertos valores desde los primeros años de vida cuando esta conducta es más moldeable. Lamentablemente, desde el hogar no se lo entiende así y tiene más peso la consecución de las metas por lograr un valor del “éxito social” que los valores sociopersonales.

La respuesta a la causa de la crisis personal y social está en la misma familia sin que eso no signifique que los centros educativos vean la necesidad de evaluar y educar en valores sociopersonales para mejorar la convivencia. (O)