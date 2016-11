En la Feria Libre “es más rápido comprar afuera que adentro”

“Venga, qué va a llevar” dice una. “Ayude con algo”, dice otra. Aunque no dicen, sino gritan. Pero en los rincones hay unas y otras que hablan en voz baja. Son susurros que solo son entendibles cuando se ve el producto entre sus manos. Y entonces huyen. No tienen mucho tiempo para estar en un lugar, por algo les llaman vendedores ambulantes, aunque deberían ser las vendedoras porque las mujeres son las que utilizan más este tipo de estrategia.

“Las ventas ambulantes han aumentado fuera del mercado. Hay todo tipo de ventas. Se creó el mercado para los ambulantes en Narancay, pero no es así. Hay compañeras que se han aprovechado de esto y han creado sucursales”, dice Sonia Angamarca, presidenta de la Asociación Hermano Miguel que trabaja en los interiores de la Feria Libre.

Los comerciantes ambulantes son un problema para todos los que tienen un puesto en el mercado, ya que ellos no pagan un arriendo y los servicios básicos, y esto les permite vender sus productos a precios más bajos.

“Hay compañeras que pagan 200 y 300 dólares del consumo de luz. Los vendedores se mandan a hacer una gaveta y se ubican afuera. No pagan nada. Y no se sabe en qué estado están sus productos, porque aquí nos controlan. Pero afuera ¿quién les controla? El intendente llega un rato, quita un par de cosas y se va. Se hace a medias. Es solo pantalla para decir que están controlando”, dice Angamarca.

Sin embargo, para Rocío Arévalo el problema no es culpa solo de las autoridades sino de la ciudadanía que opta por comprar afuera. “La falta de tiempo, la falta de espacio y abaratar costos obliga que la gente prefiera quedarse afuera. Es más rápido comprar afuera que adentro”, dice la vendedora de frutas.

Ellas

María ofrece fundas de limón mientras en su espalda carga a un niño que llora, que se siente incómodo, que debería estar en el suelo: caminando, jugando y riendo. Pero no puede, porque sería para la madre colgarse la soga al cuello. “Vienen los guardias y tengo que correr”, dice, y entretanto mira de un lado a otro por si viene el peligro.

Junto a ella está otra vendedora que cada vez que pasa alguien dice: limones baratos. Al contrario de sus compañeras, ella sí habla, no tiene miedo de hacerlo, así como no tiene miedo de correr cuando los agentes de la Guardia Ciudadana se preparan para hacer su trabajo.

“Me he acostumbrado a trabajar así. Necesitamos trabajar. Las vendedoras que tienen un puesto nos ven mal, pero no es nuestra culpa. Pónganse en nuestros zapatos y entenderán. Hay que ser más solidarios. Todos tenemos que comer”. Quiere continuar, pero un guardia se ha acercado y ha dicho que tienen que retirarse, que no lo volverá a repetir. (AWM) (I)