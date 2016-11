Chile no saltará con su estrella

Recuerdo de un camarada gaucho

Salvador Pesántez “Homo sum; humani nihil a me alienum puto” (Hombre soy; nada humano me es ajeno”), más, si se trata de la muerte que aterra al ser humano no por sí misma sino por su llegada, peor todavía si es intempestiva y a edad plena. Su venida es aterradora por el ansia de no […]