Transporte interprovincial estaría “quitando” trabajo a furgonetas

La Prefederación de Furgonetas del Azuay, exigió a la EMOV y a la ANT que controlen al transporte interprovincial de las operadoras ATRAIN, debido a que supuestamente pretenden consolidar un monopolio total en el transporte, y no estarían cumpliendo con el servicio de terminal a terminal sino parando en otros sitios.

“Se está cometiendo irregularidades en la transportación interprovincial, porque se está creando terminales fuera de los determinados en la ley, ahora están andando por ahí al margen de la ley sin control”, manifestó Samuel Coronel, vicepresidente de dicha organización.

Comentó que la EMOV no controla el cumplimiento de frecuencias. “No les hacen control ni de las llantas, pero las autoridades no nos escuchan y se lavan las manos diciendo que la EMOV no tiene la competencia, sino solo en Cuenca”.

Coronel también comentó que algunos buses se ubican en la zona en donde ellos trabajan, en la calle Remigio Crespo. “Eso es una problemática que nos ha incomodado y está en contra de nuestros criterios. Por más de 15 años hemos venido pidiendo la regularización para nuestro servicio, pero las autoridades dejan que realicen esto y de esa manera interrumpen nuestro trabajo”.

El transporte interprovincial, según la Prefederación, promociona el transporte turístico, cuando ellos deben salir desde la Terminal Terrestre como está en la ley. (MAA) (I)