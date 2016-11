Si quieres celeste…

Juan Pablo Campoverde

Que te cueste… Así dice el refrán que se aplica para cualquier situación en la que una persona necesita alcanzar un objetivo. Nada se consigue sin el debido esfuerzo, ninguna meta se obtiene sin realizar el debido sacrificio. Al final, la satisfacción por el triunfo no tiene precio.

Querer es poder, también dice el dicho pero no solo basta con querer; el fútbol es un sistema en el que se configuran la actitud con la aptitud, estos se unen a un acertado planteamiento, una adecuada estrategia, se concatena con la efectividad del futbolista en la cancha y, porque no, con una pequeña dosis de suerte en el partido y con los árbitros.

Aterricemos en el Uruguay vs. Ecuador. Justamente, a la Tri le toca enfrentarse a la gloriosa ‘Celeste’ uruguaya, equipo con el cual empató 1-1, la última vez en Montevideo, por las Eliminatorias Brasil 2014, el 11 de septiembre del 2012.

Es cierto que Ecuador ha tenido tropiezos en esta Eliminatoria y las caídas han sido dolorosas; también es real que para este partido, la “Tri” no puede contar con jugadores esenciales en su plantilla: Caicedo, Mina, Ramirez, Montero, Enner y Antonio Valencia y esto hace que el panorama para el hincha no sea el mejor. Si, va disminuido, pero nuestros tricolores tendrán que jugar mañana con la ambición propia que tenían cuando iniciaron esta profesión. Fueron convocados, no para rellenar, sino para jugar, demostrar su valía. Fueron llamados para triunfar.

Llegó la hora del sacudón de algunos criticados connacionales como Erazo y Achillier. Es el momento que, si actúa Renato Ibarra, demuestre que es tan buen jugador como Antonio Valencia. Ahora es cuando los 11 escogidos para enfrentar a la tropa de Tabárez deben mostrar casta. Walt Disney decía que “todos los sueños pueden hacerse realidad, si se tiene el coraje de perseguirlos”. Listo Ecuador. Si quieres ganar a la “celeste”, que te cueste. (O)

Twitter: @JPCampoverde