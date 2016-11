Kross, ausente de fase decisiva con el Real Madrid

Toni Kroos, centrocampista alemán del Real Madrid, sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho durante el partido ante el Leganés y, aunque está pendiente de evolución, podría estar cerca de dos meses fuera de los terrenos según confirmaron a EFE fuentes médicas.

El jugador germano aguantó todo el partido el pasado domingo, no fue sustituido y aparentemente no sufrió incidente alguno que preocupara al técnico Zinedine Zidane durante los 90 minutos. Sin embargo, la web oficial del Real Madrid publicó un parte médico de Kroos que no invita al optimismo.

Si finalmente se confirma el tiempo que no estará sobre los terrenos de juego, Kroos podría perderse una fase decisiva de la temporada para el Real Madrid. En el próximo mes el conjunto blanco se enfrentará al Atlético de Madrid, al Barcelona y se jugará el pase a octavos de la Liga de Campeones ante el Sporting y el Borussia Dortmund.

Zidane tendrá que hacer malabarismos para confeccionar un centro del campo que ahora no podrá contar con dos de sus pilares, Casemiro y Kroos. Modric, recién recuperado de una lesión, tendrá que coger el timón junto al croata Mateo Kovacic. (EFE) (D)

Datos

Nombres: Toni Kroos

Apodo: El Francotirador

Nacionalidad: Alemana

Debut deportivo: 26 de septiembre del 2007

Club: Real Madrid

Posición: Centrocampista

Dorsal: 8

Goles en clubes: 38