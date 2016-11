Gutiérrez, la dama que deja los tacos por el Dakar

Subcampeona absoluta del Campeonato de España de Rally Todo Terreno, cuatro veces consecutivas Campeona de España en categoría femenina, seleccionada para correr el Sealine Cross-Country Rally en Qatar por la FIA Women´s Cross Country Selection. La española Cristina Gutiérrez es toda una institución en el panorama del todoterreno de su país y ahora dará el salto más grande de su carrera deportiva: participar en el Dakar 2017.

Con 25 años, esta joven lleva batiendo récords desde que tenía 4, cuando por primera vez se puso al volante de un coche de la mano de su padre. De aquellos primeros metros a los mandos llega al presente una piloto sólida y experimentada: “Quedar subcampeona de España la temporada pasada me dio alas para verme en la carrera de mis sueños, el Dakar. Como casi todos en mi disciplina, de pequeña soñaba con saltar dunas y pilotar por las pistas más complicadas del mundo en el Dakar africano que veía por televisión. Hoy casi no me lo creo, pero en unas semanas allí estaré. Es un sueño cumplido”.

Embajadora del proyecto Mujer y Motor de la Real Federación Española de Automovilismo, Cristina tratará de ser la primera mujer española en terminar la carrera en la categoría de coches. “Es un orgullo para mí, he trabajado muy duro y siempre he luchado de tú a tú en un mundo predominantemente masculino, me considero una más y en la pista no hay diferencias, el cronómetro manda”.

Gutiérrez participará a bordo de un Mitsubishi Montero en la categoría T1S, reservada a prototipos con mecánica de serie, preparado por ARC-MIRACAR. Cuenta con un motor diesel de 3.2 litros y es capaz de desarrollar 240 CV. La asistencia será a cargo de un camión T5 y 2 vehículos de asistencia rápida del equipo DKR Raid Service. Al lado de Cristina estará el experimentado copiloto Pedro López, que cuenta con gran experiencia como mecánico, siendo el complemento perfecto para afrontar este reto.

No cabe duda de que Cristina ya está contando los días para verse en la salida de Asunción: “Aun no me lo puedo creer, después de muchos años de esfuerzo estoy ante mi mayor reto. El momento de tomar la decisión fue algo especial, acompañada de toda mi familia, a la que quiero agradecer enormemente el esfuerzo que siempre me han dado con el que me he sentido muy arropada en mi carrera deportiva”.

A meses de comenzar la carrera, Cristina y todo su equipo trabajan contrarreloj en los últimos preparativos: "Ahora nos quedan unas semanas de test, cargar el camión para llevar todo el material a Le Havre y la presentación oficial del equipo a finales de noviembre. Estoy muy contenta por esta oportunidad y segura de que haremos una carrera inteligente. Este año el objetivo no es otro que terminar y tratar de aprender lo máximo posible, aunque tuve la suerte de coincidir con Jutta Kleinschmidt hace unos meses y… ¡espero que pueda seguir sus pasos en el futuro!".