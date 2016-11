Tomó una fotografía a su pequeño hijo y descubrió “dos fantasmas” de la guerra civil

Charlotte Harding estaba de paseo en St. Fagans, Cardiff, en el sur de Gales, cuando vio a su pequeño hijo de cuatro años, Ethan, jugando tranquilamente. El lugar que habían elegido para la recreación era un antiguo sitio donde se desarrolló una sangrienta batalla durante la guerra civil inglesa (1642-1651).

Tomó varias fotografías y regresó a su hogar. Pero al mirar con detenimiento una de las imágenes que capturó su lente, quedó petrificada. El terror se apoderó de ella. ¿Qué había visto? Según asegura la mujer de 30 años, en la foto mencionada pueden divisarse los fantasmas de dos soldados entre los pastizales del lugar, a pocos metros de Ethan.

“La mayoría de las personas que vieron las imágenes creen que son dos soldados con uniformes de la guerra civil, hablando entre ellos. Yo también puedo verlos”, indicó Harding y añadió: “También pienso que uno de ellos sangra de la cabeza”.

Harding, quien se dedica a atender a mujeres con depresión posparto, aseguró que luego de notar las “presencias” en su fotografía, no ha podido dormir apropiadamente. “Tengo mis sentidos encendidos, escucho ruidos y me pregunto ‘¿qué fue eso?'”, añadió en diálogo con The Sun.

“Creo que definitivamente hay algo allí afuera, algo paranormal. Porque fue tan natural… fue como si los capturara con la guardia baja”, concluyó la asistente terapéutica.

El supuesto acontecimiento sobrenatural sucedió en el Museo Histórico Nacional St Fagans en Cardiff. Allí fue con su amiga Katie Dacey y sus hijos Harrison, de dos años, y Ethan, de cuatro. La Batalla de St. Fagans ocurrió el 8 de mayo de 1648. Ese día murieron 200 personas. (infobae.com) (I)