Kendall Jenner sufre de un trastorno llamado “ parálisis del sueño”

Kendall Jenner confiesa en uno de los capítulos del reality ‘Keeping Up With the Kardashians’ que sufre del trastorno conocido como parálisis del sueño.

Un conocido psiquiatra al que acuden las celebridades en Hollywood, dijo que este trastorno que consiste en despertar y no poder moverse por algunos minutos, no es grave, pero sí puede resultar muy traumatizante, pues en esos momentos las personas experimentan mucho temor y desesperación. (labotana.com) (E)