Una Cholita con sueños y metas por cumplir

Actualmente tiene 16 años, tiene enamorado y estudia en la Unidad Educativa Nulti en tercer año de bachillerato, su proyección a futuro es estudiar la carrera de Derecho en la Universidad de Cuenca y ejercer su profesión de la mejor manera, se trata de Karla Escobar, la nueva Chola Cuencana 2016-2017, de la parroquia Nulti.

En su periodo tiene previsto trabajar con todas las parroquias de Cuenca y en esta navidad desea continuar con la entrega de fundas de caramelos a los niños, otra de sus misiones es apoyar a los grupos más vulnerables.

Escobar está en la búsqueda de empleo y no pierde la esperanza por encontrarlo. Su agradecimiento es para su familia y demás personas que le dieron su confianza para ser la electa.

La ganadora comenta que el traje de gala lucido en la pasarela fue prestado por la cuñada de su abuelita, el cual fue visto por miles de personas el día del evento.

“La elección me sorprendió, no me esperaba, pero fue algo muy bonito compartir con mis compañeras, todas nos supimos desenvolver muy bien”.

Asimismo, menciona que le gustaría trabajar con las reinas de Cuenca y de los barrios, “todas las mujeres estamos en la misma capacidad de realizar cualquier trabajo”. (MAA) (I)