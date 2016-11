Hasta por facebook, ahora se puede comprar pan o pasteles

Hace 50 años existía un número limitado de panaderías en Cuenca. Había las tradicionales que hasta el día de hoy permanecen en los alrededores de la calle Larga. En nuestro tiempo casi todos los barrios cuentan con una. Pero tiempo atrás, era difícil creer, que a más del típico local que cuenta con canastas para que las personas escojan el pan, habría pastelerías que solo ofrecen sus productos por Facebook.

“Yo no tengo un local, solo tengo una página en Facebook en donde la gente me pide que les dé haciendo una torta o un pan con cierta decoración y yo lo hago”, dice Washington Campos mientras acomoda su Huahua de pan sobre la mesa para que un jurado valore su trabajo que, dentro de dos horas, lo llevaría a ganarse el primer lugar.

La Empresa Municipal de Servicios de Cementerio, Sala de Velación y Exequias (EMUCE) convocó a las panaderías y pastelerías tradicionales para que se unan al primer concurso de Huahuas de pan. El desafío consistía en elaborar una huahua de 40 cm de largo por 20 cm de ancho.

Entre los participantes estuvo Campos, que aprendió a hacer pan y decorarlos por tutoriales en internet. “Hace tres años vi un reportaje sobre huahuas de pan y me gustó. Desde allí aprendí solo viendo en internet. Al principio era complicado porque soy perfeccionista, y si no me gusta lo rehago, pero ahora es más fácil”, dijo.

Wellington, a diferencia de sus contrincantes, no ha pensado en tener un local físico porque tiene otro trabajo y prefiere mantenerse así: como una panadería y pastelería virtual. En cambio Jorge Sánchez, propietario de la panadería Charito, todavía se inclina por contar con varios espacios tangibles.

“Tenemos nueve locales en todo Cuenca. Nosotros aprendimos del negocio que viene desde hace unos 40 años. Mis bisabuelitos eran panaderos. Mis hermanos y yo empezamos con esto hace 15 años, y ahora estamos felices de participar porque estamos representando una tradición de nuestra ciudad, que son las huahuas de pan”, explicó Sánchez.

Cada uno de estos “artistas” no dista en su manera de elaborar y decorar el pan y las tortas, sin embargo, ellos tienen diferentes plataformas para mostrar su producto final, y esto se debe a la evolución de la tecnología.

“Cualquier trabajo es duro. Pero si se le echa ganas, se puede lograr lo que uno quiere. Todo está en uno. Nosotros trabajamos los 365 días del año, y entre nosotros sabemos decir de broma, 366 días cuando es año bisiesto”, dijo Sánchez. (AWM) (I)