Caballero bajo los tres palos, impedirá el empate o triunfo del Barcelona

El Barcelona viajó a Manchester con el objetivo de certificar su pase a octavos de final de la Liga de Campeones en el Etihad Stadium, donde hoy se medirá al City de Pep Guardiola, necesitado de puntos para no complicarse la vida en el Grupo C.

El Barça suma nueve puntos tras ganar sus tres primeros partidos, el último de ellos ante el conjunto inglés, al que goleó la semana pasada en el Camp Nou (4-0).

El Manchester, por su parte, solo suma cuatro, uno más que el Borussia Mönchengladbach, al que aún tiene que visitar en esta ‘Champions’. Por lo tanto, un derrota ante los azulgranas comprometería su pase a la siguiente ronda.

De ganar en tierras inglesas, los de Luis Enrique Martínez no solo certificarían su pase a octavos sino que se asegurarían hacerlo como primeros de grupo si los alemanes no derrotan al Celtic.

Con un empate, al Barcelona le bastaría para avanzar hasta la siguiente ronda, aunque aun debería sellar matemáticamente el liderato en las dos jornadas siguientes.

Para este partido, Luis Enrique sigue sin contar con dos de sus titulares en la línea defensiva, el central Gerard Piqué y el lateral izquierdo Jordi Alba, ambos lesionados. También son baja por lesión otros dos zagueros azulgranas -Jérémy Mathieu y Aleix Vidal- y el centrocampista Andrés Iniesta.

El preparador asturiano repetirá, por tanto, la misma defensa que alineó en el último partido de Liga, con Sergi Roberto y Digne como laterales y Mascherano y Umtiti en el eje de la zaga.

En el Etihad Stadium volverá Sergio Busquets, quien descansó ante el conjunto granadino y al que acompañará en la medular Rakitic. André Gomes y Arda Turam, que ha entrado en la lista tras recuperarse del golpe que sufrió en el tobillo derecho en la Copa Cataluña, se disputarán la otra plaza vacante del centro del campo.

Arriba, Luis Enrique alienará a sus tres puntas habituales -Messi, Luis Suárez y Neymar-, muy apagados el pasado sábado ante el Granada.

Antecedentes

Ésta será la tercera visita de los azulgranas al campo del City, al que han ganado los cinco partidos que ambos han disputado hasta ahora.

La temporada 2013-14, en los octavos de final de la Liga de Campeones, vencieron 0-2 en Inglaterra gracias a los goles de Messi y Dani Alves. Y en la 2014-15, en la misma ronda, Luis Suárez fue el autor de los dos tantos del triunfo (1-2) en el Etihad Stadium.

Revancha

Unas estadísticas que el pretender revertir el Manchester City, que busca la revancha ante los catalanes, después de acabar, el pasado fin de semana, con una racha de seis partidos consecutivos sin conocer la victoria (tres de ‘Premier’, dos de ‘Champions’ y uno de la Copa de la Liga).

El guardameta chileno Claudio Bravo, expulsado en el Camp Nou, es baja por lo que el argentino Willy Caballero será el encargado de ponerse bajo los tres palos. (EFE) (D)