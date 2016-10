Ya viene el Niñito

Galo Cárdenas

Se viene una temporada a la cual la gente da muchos calificativos, claro en ocasiones estos calificativos van cambiando con el paso de los días, y no me refiero a la temporada de fiestas de Cuenca, que sería lo mejor, sino a la temporada electoral, que en nuestro caso es muchas veces mas pintoresca que el mismo pase del Niño Viajero.

Las opiniones de los binomios y de los posibles candidatos van desde el apoyo más ferviente hasta los insultos mas denigrantes, nos quejamos tanto de nuestros políticos que olvidamos que ellos son solamente el reflejo de nuestra sociedad, pues no son extraterrestres que caen de buenas a primeras entre nosotros a pedirnos el voto, son personajes cotidianos, vecinos, compañeros de estudios, amigos en algunos casos, que por diversos motivos han decidido emprender esa aventura electoral.

Hay que considerar siempre, que el solo hecho de tomar la decisión y candidatizarse en nuestra ciudad ya es una demostración de valentía, si en la mayoría de casos, aunque en otros es una demostración de vanidad y en otros pocos de ignorancia, sí, y utilizo esa palabra porque me he topado con algunos que no saben ni siquiera cuáles son las obligaciones de un asambleísta o concejal, bueno en todo caso es un ignorante valiente, porque ponerse a voluntad ante el escrutinio público, para que juzguen hasta la sonrisa, es verdaderamente un acto de valentía.

Yo no soy un juez ni intentaré hacer ese papel de juzgar a los candidatos, pero intentare desmenuzar sus propuestas, sus ideas, su capacidad de trabajo y ejecución, pues no se trata de elegir un representante que después de las elecciones no veremos más, tan solo y muy de vez en cuando por la televisión, sino se trata de escoger a quien nos represente como ciudadanos, se trata de escoger a quien lleve mi voz, mi pensamiento, para que éste sea escuchado, por eso se les llama mandatarios, es decir, ellos deben hacer lo que nosotros les ordenamos, no lo contrario.

Por eso me pregunto si los actuales asambleístas tendrán la cara de pedir nuevamente el voto, pues nunca regresaron a preguntarnos qué queríamos, si nos gustaría tal o cual ley, se limitaron a alzar mano, a cambiar su lugar de residencia y a insultar todo el pasado como si lo que ya fue, fuese el culpable de todos nuestros males actuales.

Por eso querido amigo lector, no nos equivoquemos, pensemos bien y mejor, pues cada vez nos queda menos tiempo. (O)