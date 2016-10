Parque El Navegante no tiene niños jugando sino problemas rondando

El año pasado, los habitantes que viven alrededor del parque El Navegante, ubicado entre las calles Gregorio Marañón y Pedro Álvarez, solicitaron al Municipio de Cuenca que arregle porque el espacio estaba en mal estado. Según Patricio Alvarado, ex presidente del barrio y actual secretario, se hicieron los estudios pertinentes y se sociabilizó el diseño que tendría el nuevo parque.

“Todos los moradores estuvimos de acuerdo. Solo esperábamos que la EMAC ponga el presupuesto, pero en la reunión que tuvimos en la alcaldía el 8 de septiembre, llevé los planos para ver cómo estaba el parque, y me dijeron que el diseño no es el adecuado y que no está aprobado”, explicó Alvarado.

Dicho esto, el secretario pidió que por lo menos se les ubique basureros en el sector porque no cuentan con ellos. Una de las representantes de la EMAC le aseguró que en dos semanas estarían tachos de basura en el parque.

“Supuestamente nos dijeron que iban a venir al barrio a sociabilizar con nuevos arquitectos y con un nuevo diseño, pero hasta ahora no han llegado. Yo creo que unos basureros no cuestan mucho. Sé que no hay presupuesto, pero si nos dicen que van a venir, pues háganlo”, dijo Alvarado.

Vialidad

Para Sergio Mogrovejo, no solo el parque necesita ser remodelado. Las vías que forman el barrio están en pésimo estado, sobre todo el inicio de la calle Pedro Álvarez. Los baches, según los moradores, llevan años sin ser tapados.

“Ya he perdido la cuenta del tiempo. Son huecos por aquí y por allá. No hay aceras para los que caminamos todos los días por aquí. Los carros se estacionan en la calle y no hay nadie que controle eso. ¿Cuánto más tendremos que pedir para que nos escuchen?”, dijo Mogrovejo.

"Solo fueron promesas, promesas y promesas. Nosotros también somos parte de Cuenca. No somos botados. Pedimos un poquito más de seriedad. Que vengan las autoridades y que nos digan si van a hacer o no van a hacer, que no nos estén contando cuentos. Aquí tenemos realidades y necesidades", finalizó Alvarado.