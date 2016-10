El polvo está enfermando a moradores de la calle “De las Arepas”

Desde hace varios años, moradores del lugar han venido solicitando la pavimentación de la calle “De las Arepas”, pero, hasta el momento el alcalde no ha cumplido con lo prometido.

“Recuerdo que cuando el alcalde Marcelo Cabrera, en su anterior administración, nos visitó en el barrio, nos prometió que iba a pavimentar la calle, pero hasta ahora ni siquiera hacen mantenimiento, la mayoría de vecinos estamos afectados con el polvo y nos enfermamos”, comenta Adrián Bravo, morador del sector.

Los habitantes de la ciudadela Jaime Roldós, sector Miraflores, siguen a la espera de que el Municipio se acuerde del sitio e intervenga con los trabajos respectivos, debido a que el estado de la calle les afecta en su salud y constantemente se evidencia el riego de agua para poder calmar el polvo a diario.

“Siempre estamos caminando en la vía ya sea solos o con nuestros hijos, y no sólo es el polvo sino el estado de la calle, a lo largo se ven una serie de baches, se dañan los vehículos y es difícil circular con tranquilidad. Las autoridades deben ayudarnos y no engañarnos, ese es nuestro pedido”, dijo Bravo.

El pedido de los habitantes es que, en el caso de no contar con presupuesto para la pavimentación, llegue la maquinaria para que incluso no haya problemas en la circulación de buses, debido a que cuando llueve los conductores de las unidades no pueden ingresar hasta la parte superior por temor a que haya algún accidente en el caso de que se resbale.

“Tengo que sacar la manguera para regar todos los días, porque las casas son empolvadas, las plantas son plomas del polvo, los carros igual, los carros pasan a gran velocidad y nos deja ensuciando todo, ni ganas nos da de salir”, manifiesta Ruth Bueno, otra de las moradoras, quien también comentó que las gestiones hacia el Municipio se realizan constantemente, pero que no les ha servido de mucho, “no somos tomados en cuenta, el presidente del barrio a luchado por el barrio pero nos tienen en el abandono”.

Por su parte, Guillermo Argudo, director de Obras Públicas del Municipio, explicó que realizarán todo un proceso de mitigación de los problemas geológicos del sector, “para el próximo años posiblemente tendremos una intervención quizá definitiva para que se puedan realizar todos los trabajos en el tema vial, porque hay que construir muros y más”.

Además, resaltó que la ayuda de mantenimiento llegará en los próximos días, para que los moradores puedan estar tranquilos. (MAA) (I)