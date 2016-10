DEPORTIVO CUENCA ¡ILUSIÓN O REALIDAD!

Pedro Reinoso

Deportivo Cuenca en los últimos cuatro partidos, ha conseguido una victoria y tres derrotas, sin embargo, se encuentra entre los cuatro primeros lugares de la clasificación general.

El cuadro azuayo en la ciudad de Guayaquil fue goleado por Barcelona 5-0, cometiendo una serie de errores individuales y colectivos del equipo. Luego ganó con contundencia al delfín 3-1 en casa. El siguiente partido lo realizó en la capital frente a la Universidad Católica 3-2, jugando mal los 60 minutos iniciales y los 30 finales con un fútbol estupendo, siendo merecedor, inclusive de ganar o empatar el cotejo, sin embargo, no pudo traer nada en su partido de visita.

Ayer en casa jugó contra Independiente del Valle y cayó derrotado 1-0 jugando mejor que el rival y por un error defensivo que cometió el equipo, se dio una falta innecesaria en el área que significó el gol para el equipo de la visita.

Esa es la radiografía de lo que ha sucedido en los últimos partidos, en donde el cuadro de Cosenza ha jugado bien en unos partidos y en otros no. Si la intensión es clasificar al repechaje de la copa libertadores, no se tiene que cometer faltas colectivas o individuales. Todavía no es distante la idea de clasificar a este evento. Liga de Quito está arriba con apenas 2 puntos de diferencia, 56 puntos menos 4. Luego aparece el Cuenca en el cuarto lugar, con 54 puntos más 2. Independiente del Valle aparece en el quinto lugar con 54 y más 1 de gol diferencia. Junto a estos dos equipos está El Nacional con 54 puntos.

La lucha por el repechaje a la Libertadores está por cuatro equipos: Liga de Quito, Deportivo Cuenca, Nacional y el Independiente del Valle.

Cualquier cosa puede pasar en las próximas jornadas. El Cuenca jugará en condición de visitante con fuerza amarilla, luego recibirá la visita de Emelec, jugará con River Ecuador en Guayaquil, recibirá en casa al Mushuc Runa, visitará la capital para jugar con Aucas y rematará jugando en casa contra el Nacional.

Nada está definido, las posibilidades están intactas aún, sin embargo, tanto jugadores como cuerpo técnico tienen que estar muy concentrados para no equivocarse. No se puede cometer errores de conjunto, desde la banca se tiene que hacer un correcto manejo de las piezas del Cuenca. Todavía existe la posibilidad del repechaje y sólo depende del Deportivo Cuenca. Este año el Cuenca es una realidad y no ¡una ilusión!