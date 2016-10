Adiós a los deberes a casa

Salvador Pesántez

Por haber sido educador, escolar, padre de familia y testigo de los achaques de la educación, tengo suficiente experiencia para hablar sobre las tareas que los profesores envían a los alumnos. Antes de que el economista Espinosa anunciara que por ley las tareas escolares a casa serán reguladas e inclusive prohibidas en el primer grado de Educación General Básica –EGB–, escribí sendos artículos sobre el tema.

Ahora comulgo con la posición del Ministro de Educación, siempre que se fundamente con razonamientos convincentes, pero jamás por Ley y menos circunscribiendo minutos a las tareas diarias y de forma escalona, lo cual me parece una estupidez imposible de cumplir. ¿Cómo podrán hacer los profesores de diferentes materias para calcular el tiempo de deberes del tercer grado de EGB a fin que realicen en 35 minutos diarios en casa?

La iniciativa no es del economista, es una sugerencia de la Unesco. Hace un quinquenio, los franceses decidieron eliminar los deberes, con el objetivo de combatir las desigualdades entre alumnos de diferentes niveles socioeconómicos. El argumento era que las tareas generan inequidades entre quienes reciben ayuda en su casa y quiénes no.

El economista ha tomado el proyecto de otros países y se aprestan a poner en práctica, pero con decretos hueros que nadie podrá practicar, como el de normar tiempos para tareas en casa y de conformidad con el grado que se curse. Para mayor hilaridad lo que falta anunciar al máster en Economía es el decreto de una Ley sancionatoria para profesores que envíen deberes a casa, con prisión preventiva y, de ser reincidente, con la “encarcelación voluntaria”.

Asintiendo con el criterio que en la actualidad estas tareas son un castigo para los estudiantes y padres y familia, más conveniente que decretos sería enseñar una nueva pedagogía, sin desoír las escuelas clásicos pedagógicas, insinuando la responsabilidad del estudio con una lectura lúdica y una enseñanza divertida como proponía don Simón Rodríguez.

Los deberes no son malos cuando son moderados, pero no como ahora, en que ciertos dómines se solazan enviando deberes como castigo. Se da el caso, y esto en cierta Universidad, que algunos “catedráticos” toman exámenes los sábados y domingos por las tardes y noches, sádicos que no tienen familia ni mascotas que los quieran.

Ahora bien, estas tareas no deben eliminarse por completo, porque bien se sabe que avanzar en el conocimiento de cualquier disciplina requiere de los conocimientos transmitidos que se ejerciten y, además, es una manera de inculcar la responsabilidad. Pero de ahí a convertirse en sádicos con castigos de esta naturaleza, lo único que se consigue es la antipatía del estudiante a la materia y al profesor. (O)