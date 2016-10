Liga Española: El inicio más goleador del Atlético en el Calderón

El Atlético de Madrid recibirá este sábado al Málaga subido a su sensacional momento goleador como local en esta temporada de Liga, el mejor de su historia en los 50 años del Vicente Calderón, con catorce goles en cuatro jornadas, inigualable desde la inauguración del campo rojiblanco en la temporada 1966-67.

Un gol al Alavés (1-1), cinco al Sporting de Gijón (5-0), uno al Deportivo de La Coruña (1-0) y siete al Granada (7-1) configuran la impactante cifra del conjunto rojiblanco en las primeras cuatro citas en casa antes de enfrentarse al conjunto andaluz, al que recibe con la necesidad de reaccionar tras la derrota en Sevilla.

En esa serie han marcado siete futbolistas diferentes, con el francés Antoine Griezmann y el belga Yannick Carrasco al frente, con tres cada uno. Dos han marcado el internacional galo Kevin Gameiro, Fernando Torres y el argentino Nico Gaitán y uno han aportado tanto su compatriota Ángel Correa como el portugués Tiago Mendes.

Nunca antes había comenzado con tanta producción sobre la portería visitante en la máxima categoría como local. En ninguna de las 47 campañas precedentes en Primera División -el Atlético jugó en ese tiempo en el Calderón dos años en Segunda División, en 2000-01 y 2001-02-. En catorce de ellas, había alcanzado la decena de tantos.

Temporada 2013-14

La más cercana, con trece, data de la temporada 2013-14, de la que después salió campeón del torneo a las órdenes del entrenador argentino Diego Simeone. En aquel curso, el equipo superó sus primeros cuatro encuentros en casa del campeonato con un 5-0 al Rayo Vallecano, un 4-2 al Almería, un 2-1 al Osasuna y un 2-1 al Celta.

En trece más había llegado a la decena de tantos en el primer tramo de cuatro partidos en casa en el estadio Vicente Calderón: en 2012-13, 1997-98 y 1973-74, con doce; en 2007-08, 1998-99, 1994-95, 1988-89, 1980-81, 1977-78 y 1967-68, con once; y en 2014-15, 1975-76 y 1970-71, con diez.

De esas quince por encima de los diez goles, cuatro son con Simeone. El récord de ahora, pero también la marca anterior, la citada de la campaña 2013-14, los doce de 2012-13 y los diez de 2014-15. Sólo en uno de sus cursos al frente del equipo, la pasada temporada, no llevaba tantos goles como local a estas alturas (7).

El Atlético, que encadena más de un año y 21 partidos sin perder como local en la Liga, desde el 1-2 del 12 de septiembre de 2015 contra el Barcelona, en la tercera jornada de la pasada campaña, ha marcado gol en su campo en sus últimos once encuentros de Liga, desde el 0-0 del 21 de febrero de este año con el Villarreal. (EFE) (D)

Programación

Viernes 28 octubre

Leganés vs. Real Sociedad

Hora: 13h45

Sábado 29 octubre

Sporting Gijón vs. Sevilla

Hora: 06h00

Alavés vs. Real Madrid

Hora: 09h15

Atlético de Madrid vs. Málaga

Hora: 11h30

Barcelona vs. Granada

Hora: 13h45

Domingo 30 de octubre

Eibar vs. Villarreal

Hora: 06h00

Ath. Bilbao vs. Osasuna

Hora: 10h45

Betis vs. Espanyol

Hora: 12h30

U.D. Las Palmas vs. Celta de Vigo

Hora: 14h45

Lunes 31 de octubre

Deportivo vs. Valencia

Hora: 14h45