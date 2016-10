Cárnicos se venden a la intemperie sin control

En mercados como “El Arenal” y la 9 de Octubre, se evidencia la venta de cárnicos sin la conservación debida, los pollos, embutidos, carnes de res y chancho están expuestos en una mesa u otro tipo de sostenimiento.

El problema de insalubridad puede afectar a sus consumidores, debido a que el proceso de refrigeración mantiene a los alimentos inocuos.

“Debe haber un control continuo en los mercados, la gente compra a veces por cercanía pero no se da cuenta de que no son saludables, están cerca de otros productos que no tienen nada que ver con las carnes”, comentó Gladys Gutama, comerciante de “El Arenal”.

Además, expresó que llegan personas de otras ciudades y se instalan con mariscos en una mesa, generando un olor desagradable. “Se mezcla con todo tipo de productos, algunos tienen parasol y otros venden con el sol encima”.

Asimismo, Carlos Reino, quien cada fin de semana compra en el mercado 9 de Octubre, menciona que al caminar por la calle se encuentra con pollos que incluso la gente va tocando sin intención. “Las carnes deben venderse de una manera adecuada y no al aire libre como si fuera cualquier tipo de producto”.

Sin embargo, cabe recordar que adentro de los mercados los cárnicos cuentan con cuartos fríos, con lo que los clientes no tienen problema a adquirir los productos. (MAA) (I)

Transportación

Otro de los problemas es la transportación de los cárnicos, tema que aún no ha sido controlado por Agrocalidad, institución encargada de su vigilancia, el inconveniente se daría por el costo elevado del transporte en el que se debe realizar el traslado de los alimentos.

Sin embargo, en varias ocasiones los tipos de carnes son cargados en recipientes a los baldes de las camionetas, sin precaución al aire libre.