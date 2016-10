Un paquete de Taco Bell y dos cuerpos: el extraño caso de una joven pareja muerta

Cameron y Courtney Hulet estaban acostados en el suelo de su sala de estar cuando una vecina los vio. No pensó mucho al respecto. Escuchó algún gemido y creyó que estaban dormidos. Cerró la puerta de entrada, que la pareja tenía el hábito de dejar abierta, según señaló David Uhl, gerenciador del poblado de Dundee en el sudeste de Michigan.

Era martes por la mañana.

La vecina contó que no vio a los Hulet en todo el día. Volvió a ver cómo estaban más tarde ese día. Estaban todavía tendidos uno al lado del otro. Paquetes de Taco Bell y algunas bebidas estaban junto a ellos en la mesa, sin tocar.

La mujer estaba con un hombre para inspeccionar la escena, contó Uhl a The Washington Post. Poco antes de la medianoche del martes, llamaron a la Policía.

Uhl indicó que probablemente, la pareja estuviera muerta desde hacía 12 horas. Cuando la vecina los vio esa mañana, seguramente estuvieran ya muertos o “muy cerca” de estarlo.

Las muertes desconcertaron a los investigadores de esa ciudad, a pocos kilómetros de Detroit. No había signos de un asalto violento o un trauma físico. La teoría más repetida es que quizás haya habido drogas de por medio, pero no había evidencia de que ambos hubieran padecido una sobredosis. Los resultados toxicológicos no estarán antes de las dos semanas.

“Es muy sospechoso. Es realmente extraño”, dijo Uhl. “Crees que encontrarías algo. Frascos de pastillas, agujas, algo. Y no hay nada”, añadió.

Los investigadores sí encontraron medio kilogramo de marihuana en la cocina, pero la policía no sabe si tiene alguna conexión con las muertes. Uhl dijo que la droga fue dividida para ser vendida. (infobae.com) (I)