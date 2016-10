Tranvía: Gobierno quiere ayudar para que el proyecto salga adelante

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Boris Córdova, recorrió las obras del Proyecto Tranvía, junto a funcionarios de la Unidad Ejecutora del Tranvía.

La concentración se realizó en Milchichig, en donde Córdova constató que no hay continuación de trabajos.

Recordó que desde abril, el Ministerio ha venido monitoreando las obras, “es por ello que se conformaron comisiones para verificar el alcance de los trabajos, pero desde mayo recibimos la última información por parte del Municipio, y ya no nos han hecho llegar más información del avance de la obra, solo hemos monitoreado a través del cronograma que ellos mismos entregaron”.

A decir del ministro, la ciudad está rota en ciertos tramos, no hay comunicación, la vialidad no funciona y no se cumple con el cronograma. “Queremos ayudar para que el proyecto salga adelante, pero sin información tampoco podemos hacerlo y es por ellos que solicitamos esa información”.

En una reunión con el director del Tranvía Romeo Moncayo, posterior al recorrido, conformaron tres comisiones, una que abordará el tema económico jurídico, revisará el historial de transferencias, la justificación de cada rubro y las necesidades actuales y posteriores en la ejecución de la obra; la segunda se centrará en aspectos técnicos como el análisis de los estudios, adecuaciones requeridas durante la ejecución y sus costos y la tercera sobre los plazos. (MAA) (I)