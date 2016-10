Al menos once muertos en un accidente de bus en California

Al menos once personas murieron ayer en un accidente de autobús ocurrido en la ciudad californiana de Desert Hot Springs, situada a unos 175 kilómetros al este de Los Ángeles, EE.UU.

El diario local The Desert Sun, que citó fuentes de la Patrulla de Caminos de California, informó que once personas fallecieron y que al menos treinta pasajeros, que resultaron heridos de diferente consideración, fueron trasladados a hospitales de la zona de Palm Springs.

Según los reportes de varios medios de comunicación, el autobús, que hacía el recorrido desde un casino del área a Los Ángeles, chocó con la parte trasera de un gran camión en la autopista interestatal I-10, que ha sido cerrada provisionalmente en ese tramo y que se espera que vuelva a estar operativa hacia las 4 de la tarde de hoy.

Todas las víctimas viajaban en el autobús, mientras que el conductor del camión resultó ileso.

Las desplegaron un notable dispositivo de emergencia en la zona del suceso. (EFE) (D)