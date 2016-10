Por construcción de plataforma tranviaria, muchos han dejado sus hogares por salud

Moradores de la calle Gran Colombia, quienes habitan entre la Miguel Heredia y Octavio Cordero, dicen sentirse angustiados por falta de atención de las autoridades encargadas del Proyecto Tranvía y más aún por la falta de obreros en el tramo.

Tal es el caso de la frentista Cecilia Rosales, quien posee un negocio en el sector, según comentó, en varias ocasiones han preguntado sobre la obra pero no han tenido respuesta alguna.

“Por más de un año hemos sufrido mucho, preguntamos constantemente pero no nos da razón. Mi negocio no he cerrado porque vivo aquí y es por eso que aún me mantengo”.

El polvo que invade los inmuebles de dicho lugar, es un problema para sus habitantes porque les ha causado enfermedades. “Estamos con rinitis y otros problemas por el polvo”.

La perjudicada comentó que otra de sus preocupaciones es el impedimento de poder ingresar sus vehículosa los garajes de sus viviendas. “Ya sabemos que no vamos a poder contar con ellos después de que pase este famoso tranvía, incluso ya han hecho una barrera de cemento. Yo he tenido que cancelar un parqueadero, lo que nos dijeron estos señores del municipio y otras personas españolas, irresponsablemente, fue que de pronto debo demoler una pared para ver si el carro entra de retro”.

Según la moradora, no han visto trabajos en la cuadra desde hace dos meses, “solamente realizaron el trabajo para las rieles y ya no han venido más”.

Esperamos que trabajen y terminen, incluso nos sentimos afectados psicológicamente, porque es difícil vernos aquí con tantas mallas, hay veces que nos da ganas de salir corriendo y no volver más, y a eso nos preguntamos quién responde por todos esos daños, sostuvo.

María Augusta Cedillo, moradora del sector indicó que viven en una desesperación de no ver avances y sentirse impotentes ante el tranvía.

“Todos los días debo salir a botar agua para que no se levante polvo, se ve poca afluencia de personas, estamos en una situación trágica, varios deciden mudar a otros lugares y poner en arriendo sus casas, pero la gente no quiere vivir aquí”.

A decir de Rosales y Cedillo, se encuentran además en un peligro, debido a que la ambulancia no puede ingresar a la calle y la inseguridad “reina”.

“Había una señora que debía hacerse diálisis todo el tiempo, pero tuvo que salir de su casa propia para arrendar, porque una ambulancia no entra aquí, también hubo una persona que lamentablemente falleció y la ambulancia no pudo entrar, tuvieron que quitar las mallas, es un daño fuerte. En las noches se escucha a gente gritando auxilio porque llegan antisociales”, dijo Rosales.

Carmen Sánchez, quien posee una tienda en la misma cuadra, dijo que las pérdidas económicas ascienden al 90%. “Hay días en que no se vende nada, solo tres negocios están abiertos en esta cuadra, todos han tenido que cerrar, incluso el parqueadero. Pedimos que trabajen, porque aquí no hacen nada y está botado”. (MAA) (I)