Pidieron semáforos y nada, ahora exigen la construcción de rompevelocidades

Las intervenciones que se han realizado en la avenida de las Américas y la avenida Ordóñez Lasso han molestado a algunos de sus moradores. Uno de los casos que ya se han mencionado varias veces es la vía a las Pencas: demasiado tráfico y ruido, falta de señalización y desgaste de la calzada.

“Desde que empezaron las obras en el tranvía todo se vino abajo. Luego con la avenida Ordóñez Lasso se empeoró aún más. No está mal que se intente mejorar a la ciudad, pero parece que faltó experiencia, y sobre todo coordinación entre todos los órganos competentes para no generar el malestar que aqueja todos los días”, dijo Luis Suárez, habitante de la zona.

A más del tráfico que hay en la vía el peligro aumentó porque los choferes conducen sus vehículos rápidamente, según Lucy Izquierdo, que corre todos los días por las aceras de la calle Las Pencas.

“Si pudieran poner rompe velocidades en algunas intersecciones fuera genial, pero hay que ser sinceros, no lo van a hacer. Cuántas veces se pidió un semáforo para las Pencas y Verbena, ¿se hizo algo? No. Si tanto quieren mejorar nuestra ciudad, primero preocupémonos en los peatones. Dennos seguridad. Todo es a la ligera”, explicó Izquierdo.

El problema empieza cuando los vehículos están en las calles secundarias e intentan cruzar la calle de Las Pencas. Para que los choferes puedan hacerlo tienen que detenerse en las esquinas y adelantar un poco más el vehículo, esto con el fin de poder tener una mejor visibilidad.

“Yo no sé cómo no hubo accidentes. Creo que eso esperan las autoridades para hacer algo. Los vecinos han realizado denuncias, se ha llamado a la radio, a la prensa, y no nos dan oídos. El tráfico se ha reducido un poco en las mañanas, pero en las horas pico todavía es y será un problema que creo que nunca se resolverá”, opinó Martha Ordóñez.

Para Luis Suarez, una de las soluciones para controlar la velocidad sería la implementación de “rompevelocidades” en la vía a las Pencas. “Creo que con la construcción de estos se restaría la velocidad de los carros que pasan por aquí. Y esto, aun cuando terminan las obras, seguirá así, con mucho tráfico y desorden”, dijo. (AWM) (I)