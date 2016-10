Pausas nutricionales en el tenis

Un entrenamiento de Tenis es muy demandante de energía, estos pueden durar de 40 minutos a 3 horas por día, repartidas en 1 hasta 3 sesiones diarias, depende del nivel de competencia del jugador, es importante que el total de calorías consumidas en el día sean repartidas de 4 a 6 ingestas diarias. La distribución de energía equilibrada durante el día permite mantener siempre repletos los depósitos de glucógeno muscular y hepático, evitando sensaciones de hambre y debilitamiento.

Se debe considerar la hidratación, consumir al menos 2 vasos de líquidos dentro de las 2hs. previas al partido. Realizar una ingesta rica en hidratos de carbono, baja en fibra y en grasas 2 a 3hs. antes del mismo.

Durante el partido hidratarse con bebidas que contengan 6-8% de hidratos de carbono y sodio (bebidas comerciales o caseras). Se debe incorporar líquidos de 800cc a 1lt por cada hora de partido, aprovechar los recesos para hidratarse. Recordar que el agua sola no alcanza ya que puede producir hiponatremia, en especial si el partido es en zonas cálidas en horarios de gran exposición solar. No se debería experimentar la sensación de sed ya que es un síntoma temprano de la deshidratación.

Incorporar hidratos de carbono de rápida absorción de 30 a 60 g por cada hora de partido.

Dentro de los primeros 30 minutos de haber finalizado el partido, rehidratarse con bebidas isotónicas y agregar colaciones con alimentos que contengan hidratos de carbono. Luego y antes de que transcurran 2 horas, incorporar preparaciones que combinen hidratos de carbono + proteínas. Durante estas primeras 2 horas, el músculo se encuentra en una fase sensible en la cual es capaz de asimilar más rápidamente el ingreso de hidratos de carbono y así acelerar la recuperación. Muchas veces los jugadores están inapetentes, sin deseos de alimentarse; en estos momentos el tenista debe alimentarse por “disciplina” más no por hambre. (I)