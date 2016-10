Katie May, «la reina de Instagram», murió por el error de un quiropráctico

Un informe de la Oficina Forense de Los Ángeles confirma que la conejita «Playboy», de 34 años, falleció de una lesión contundente que le torció la arteria vertebral izquierda del cuello.

El pasado mes febrero saltaba la noticia de la muerte de la modelo y «reina de Instagram» Katie May. Lo hizo muy joven, a los 34 años, tras sufrir un derrame cerebral.

La maniquí, que contaba con casi dos millones de seguidores, tuvo que ser desconectada del respirador artificial que la mantenía con vida, según confirmó el portal «TMZ». Su muerte traumatizó a la industria del entretenimiento.

Sin embargo, ocho meses después del suceso se ha filtrado el informe de la Oficina Forense de Los Ángeles (Estados Unidos). El documento confirma que la conocida conejita de Playbloy murió a causa de una lesión en el cuello, causada accidentalmente por un quiropráctico.

El mismo medio ha tenido acceso a la copia del certificado de defunción, donde se afirma que una lesión contundente le torció la arteria vertebral izquierda del cuello y le cortó el flujo sanguíneo hacia el cerebro.

Al parecer, May se había lastimado en el cuello en una sesión de fotos, una semana antes de su fallecimiento. Fue ella misma quien lo comentó en su cuenta de Snapchat, intentando que alguien le aconsejase algún remedio casero. Dos días después publicó: «¡Gracias! Todavía me duele, volveré al quiropráctico mañana». Pero los dolores persistieron y los médicos del centro hospitalario al que acudió no pudieron hacer nada por ella. (abc.es) (E)