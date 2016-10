Gualaceo y su sueño de primera

Hugo Mogrovejo

Gualaceo no solamente es un nombre de un bello cantón que se ubica en la provincia del Azuay, y en donde su gente maravillosa atiende de la mejor manera al turista. Hoy el nombre de Gualaceo también está vinculado al deporte y especialmente al fútbol. Con su equipo que crea expectativa en el país y que cada fin de semana lucha por alcanzar una clasificación a la Serie “A” de la próxima temporada. Ubicado al momento en el tercer lugar solamente por gol diferencia, este joven equipo se hace un nombre en el país y muchas miradas se han volcado para seguir su campaña.

Pero no todo es color de rosa, cuando iniciaba la temporada, hubieron algunos inconvenientes, los resultados no eran los esperados, la hinchada molesta pedía la salida de Fabián Frías y compañía, un técnico que ya conocía la realidad del fútbol ecuatoriano y especialmente en el Azuay, porque dirigió a Deportivo Cuenca, pero la madurez de sus dirigentes le permitieron seguir trabajando en el equipo, y hoy esa misma hinchada destaca la labor que se cumple en el Club.

Poco a poco el Gualaceo fue tomando indentidad futbolística. Con una buenos resultados en casa, la suma de varios puntos en condición de visitante le ubican detrás del Macará del cuencano Paúl Vélez y Clan Juvenil que le lleva diferencia en goles y compartiendo el mismo puntaje.

Este Gualaceo, sueña con ser uno de los doce equipos que participen de la Primera División. Pero, solo no puede caminar, su hinchada tendrá que llenar el Estadio Gerardo León Pozo, cierto que no tiene una gran capacidad, pero se debe sentir la localía. Y de cumplirse esa anhelada meta de clasificar, la responsabilidad es mayor, los gastos se suman para premios de clasificación para jugadores y cuerpo técnico, los salarios no serán los mismos, claro los auspiciantes no se harán esperar, las autoridades del cantón también brindarán su respaldo, para decir con orgullo somos de Primera División.

Y este domingo la fiesta sigue en casa, desde las 16h00 recibiendo a Técnico Universitario, de sumar los tres puntos el Gualaceo dará un paso más por alcanzar su objetivo. Nadie tiene el pretexto para perderse el partido, los jugadores y cuerpo técnico a dejar todo en la cancha, porque los sueños se cumplen con pasos firmes y con la mirada hacia adelante. (O)

