Un enfrentamiento de música nacional abre las fiestas de Cuenca

Un show completamente gratuito de danzas y un “mano a mano” con los artistas más taquilleros de música nacional, se vivirá desde las 09h00 de este domingo 23 de octubre, en el parque Miraflores, como pregón a las fiestas de Independencia de Cuenca.

Radio Esthelar 99.3 FM junto a producciones Van Van Show’s Internacional, desarrollará un show completamente gratuito, que iniciará con el festival de danzas. Los grupos interesados en participar todavía pueden inscribirse en el local Súper Pollo de Miraflores, quienes participarán por un jugoso premio económico de 500 dólares.

La primera edición del show artístico iniciará desde las 13h00 y se extenderá hasta las 21h00. De acuerdo a la organización, contarán con la presencia de guardias de seguridad y un completo plan de contingencia.

En escena estarán los artistas más taquilleros del Ecuador como son: Azucena Aymara vs. María de los Ángeles, Manolo vs. Jaime Enrique Aymara, Paty Ray vs. Margarita Lugue, Hapatia Balseca vs. Lolita Echeverría, Yo me llamo Américo vs. Marlon Julián, Iván Peralta vs. Delfín Quishpe.

Dentro del show también se contará con la presencia de artistas invitados como Lady Laura, Grupo 69, Marco Fárez y Esteban Barrera.

Feria Artesanal

Los comerciantes están completamente invitados a exhibir sus productos en la feria artesanal, así como en el festival de comidas típicas y criollas de nuestra ciudad de Cuenca.

Para mayor información pueden comunicarse al 0992117036 o al 2340501. (JRU) (E)