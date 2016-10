Real Madrid acaricia los octavos

El Real Madrid dio un nuevo paso hacia los octavos de final de la Liga de Campeones, tras imponerse este martes por un contundente 5-1 al Legia de Varsovia, en una jornada en la que el Sevilla acabó con la racha de siete años sin ganar a domicilio en la máxima competición continental, al vencer por 0-1 en el campo del Dinamo de Zagreb.

Octavos de final que también atisban ya el Leicester, que cuenta por victorias sus partidos en la “Champions”, tras vencer por 1-0 al Copenhague y el Juventus, que se impuso por 0-1 al Lyon, en un choque en el que los italianos jugaron con hombre menos desde el minuto 54.

Menos apuros pasó el Real Madrid, si bien, el contundente 5-1 final no puede ocultar los numerosos problemas que el conjunto blanco tuvo, especialmente en la primera mitad, para controlar un partido, en el que el Legia pisó en más ocasiones y con más peligro de lo previsto el área madridista.

Un intercambio de golpes en el que los de Zinedine Zidane acabaron por imponer su mayor calidad y pegada para sumar tres nuevos puntos que permiten al Real Madrid seguir igualado en la cabeza del grupo F con el Borussia Dortmund, que se impuso por 1-2 al Sporting de Lisboa.

La velocidad del delantero gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, que anotó el 0-1 para el conjunto alemán, y el talento del joven centrocampista Julian Weigl, que estableció el 0-2 en el minuto 43 con un potente y preciso disparo lejano, encarrilaron el triunfo de un Borussia Dortmund, que no flaquea en su pelea por la primera plaza del grupo con el Real Madrid.

Grupo H

Primer puesto al que también se postula en el grupo H el Sevilla, que tras romper el pasado domingo la racha de 22 encuentros consecutivos sin vencer a domicilio en la Liga española, acabó en Zagreb con siete sin ganar como visitante en la Liga de Campeones.

Un gol del delantero francés Samir Nasri a los 37 minutos permitió al conjunto andaluz sumar ante el Dinamo de Zagreb un triunfo (0-1) a domicilio, que no saboreaba en la máxima competición continental desde que se impuso por 1-3 al Stuttgart el ya lejano 20 de octubre de 2009.

Triunfo que permite al Sevilla seguir igualado a puntos en la cabeza de la tabla del grupo H con el Juventus, que se impuso por 0-1 al Lyon en un encuentro en el que los italianos jugaron durante 40 minutos en inferioridad numérica, por la expulsión del centrocampista gabonés Mario Lemina.

Con un jugador menos, el Juventus se encomendó al buen hacer del portero Gianluigi Buffon, que en la primera parte ya había detenido un penalti al jugador del Lyon Alexandre Lacazette, y al empuje del colombiano Juan Cuadrado que anotó el gol de la victoria italiana a los 76 minutos.

Por su parte, el Leicester se afianzó como líder indiscutible del grupo G, tras encadenar su tercer triunfo consecutivo, al imponerse este martes por 1-0 al Copenhague, con un gol a los 40 minutos del argelino Riyad Mahrez.

El atacante argelino, elegido el pasado año mejor jugador de la Liga inglesa, no desaprovechó una excelente dejada de cabeza de su compatriota Islam Slimani para firmar su tercer tanto en la competición.

Mucho más agónico fue el triunfo el Oporto, que sigue aspirando a la segunda plaza del grupo, tras vencer por 1-2 al Brujas con un gol de penalti de André Silva en el tiempo de prolongación, en un encuentro en el que los belgas dispusieron de varias oportunidades para cerrar el choque en el primera parte.

Una circunstancia que no desaprovechó el conjunto luso para remontar en el tramo final del partido el tanto inicial de Jelle Vossen con los goles del mexicano Miguel Layún, que firmó el 1-1 en el 68 y André Silva, que estableció en el 92 el definitivo 1-2 al transformar una pena máxima.

Más incierto se augura el futuro del grupo E, en el que el Mónaco seguirá como líder, tras empatar 1-1 en su visita al campo del CSKA de Moscú con un gol del portugués Bernardo Silva a falta de tres minutos para la conclusión.

Un marcador que permite al Mónaco aventajar en un punto al Tottenham, que igualó 0-0 en Alemania ante el Bayer Leverkussen, en un encuentro en el que si los ingleses merecieron marcharse al descanso con ventaja en el marcador y en el segundo tiempo debieron encomendarse el portero Hugo Lloris para salvar el empate. (EFE) (D)