Una joven presumen en Facebook que su padre la embarazó

Itxel es chilena. Tiene 14 años y está embarazada de su padre. La noticia se difundió cuando la adolescente dio a conocer el hecho a través de su cuenta de Facebook.

Medios internacionales se hicieron eco de la historia. En la red social, la muchacha publicó el siguiente mensaje: “Tengo 14 años y me pone más feliz una patadita de mi bebe a un evento de electrónica. Tengo 14 años y voy a ser mamá, no me arrepiento. Vale la pena privarme de mucho con tal de tener a mi bebe en mis brazos. Ya quiero tenerte a mi lado. Prefiero escuchar un ‘Mamá’ a una ‘Mamacita’ (sic)”.

Luego de varios comentarios en donde la felicitan por el acontecimiento, uno de los contactos pregunta quién es el padre de la criatura. Como respuesta, Itxel confiesa que se trata de su padre. Al revelar que se trató de un incesto ‘consentido’ alguien en su lista de amigos llamó a la Policía.

Las autoridades chilenas llegaron a la casa de la chica y detuvieron a su papá. En ese momento, ella afirmó que no fue un episodio de violación, sino que tuvieron relaciones sexuales porque ambos quisieron. Según recoge el portal La Silla Rota, el hombre declaró que “desde los 10 años su hija lo invitaba a salirse de las ‘reglas’ y finalmente no pudo contenerse más”. (ET) (I)