Parece mentira

Guifor Trujillo

El jueves 13 del presente mes, ocurrió algo insólito, resulta la jueza Miriam Escobar, solicitó a la fiscal Diana Salazar, presente la prueba máxima en contra del procesado Luis Ch, quien presumiblemente habría lavado activos, ante las declaraciones que realizó el ex presidente de la Conmebol, el uruguayo Eugenio Figueredo, en las mismas que involucraba al ex presidente de la FEF.

Oh sorpresa, la fiscal Salazar dijo en plena audiencia que no tiene el acta correspondiente y que no recordaba dónde la puso, luego dijo que aquel documento de singular importancia en el proceso, se había extraviado. Según los entendidos en la materia, sin dicho documento resulta complejo determinar la culpabilidad o no del acusado.

Asombro por decir lo menos, la jueza reprendió a la fiscal manifestando que es un caso de ineficiencia y mala práctica judicial.

Ante esta situación el país se pregunta ¿existen “artimañas y leguleyadas” para evitar acaso algún tipo de sanción?. Otra pregunta que viene al caso, a quién se debe sancionar ahora, al acusado o a quien con lo acontecido, evita que de pronto se determine una pena.

Así funciona nuestro sistema judicial, si un incriminado en un delito se declara culpable, se le rebaja la sanción como lo ocurrido con el Vinicio Luna que ha permanecido algo más de diez meses de prisión y que ahora goza de libertad debiendo cumplir trabajos comunitarios y presentarse una vez a la semana en una cárcel de Quito.

En suma, resulta fácil ahora infringir la ley, me declaro culpable y en poco tiempo gozo de los derechos ciudadanos sin ningún problema o simplemente, se pierde un acta de tanta importancia y aquí no ha pasado nada. Cosas de nuestra justicia. (O)

